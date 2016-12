​​​​​​​The China Acrobatic Troupe of Henan al Teatro comunale di Cormons

CORMONS – Lunedì 2 gennaio alle 21, al Teatro comunale di Cormons, avrà uogo lo spettacolo ‘The China Acrobatic Troup di Henan’ . Le acrobazie in Cina hanno una storia millenaria e the China Acrobatic Troup di Henan offre uno spettacolo capace di coniugare le arti tradizionali acrobatiche a nuovi elementi e tecniche moderne. Le tradizionali performance di giocoleria ci offrono uno stile unico: questo numero dello spettacolo ha conseguito il premio d’oro di Acrobatic concorso Nazionale nel 2004 ed è stato selezionato per essere uno degli atti più importanti in diverse visite ufficiali negli Stati Uniti, in Germania, in Corea del Sud e in altri paesi.

Lo spettacolo utilizza ingegnosamente cornici a forma di diamante, movimenti aggraziati e qualificati interpreti per creare l’immagine di nodi cinesi, arte tipica della Cina.

In cinese ‘nodo’ significa reunion, amicizia, pace, calore, matrimonio, amore, ed è spesso utilizzato per esprimere un augurio. Quasi tutti i nodi di base sono in forma simmetrica, che pone le basi per questo incredibile atto acrobatico.