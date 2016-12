Beccati tre benzinai che 'facevano i furbi'

GORIZIA - Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Gorizia, impegnata nella verifica del rispetto sulla normativa inerente i prezzi dei carburanti. Coinvolte nel monitoraggio numerose stazioni di servizio.

Le verifiche

Due gli accertamenti effettuati: da un lato le Fiamme Gialle hanno verificato se i prezzi esposti corrispondevano a quelli praticati, nei fatti, agli automobilisti; dall’altro, se in carreggiata fossero esposti le sole tariffe nazionali, ovvero prive dello sconto regionale. I controlli svolti dalla Guardia di Finanza sono stati indirizzati alla tutela degli operatori onesti e degli automobilisti, spesso ‘vittime’ di pubblicità ingannevole.

Nei guai in tre

Le operazioni di controllo hanno permesso di individuare tre distributori che esponevano sia i prezzi nazionali sia quelli regionali, traendo quindi in inganno gli automobilisti, non residenti in Fvg, sulla convenienza dei prezzi praticati. Per i gestori è scattata una sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro a un massimo di 3.098 (la definizione avverrà entro 60 giorni con il pagamento in misura ridotta di 1.032 euro).