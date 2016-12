Al Kinemax di Monfalcone l'ultimo concerto dei Pooh in diretta

MONFALCONE– Un evento unico nella storia: una band che decide di affidare anche al grande schermo l’ultimo concerto della carriera. Si tratta dei Pooh, storica band che ha accompagnato la vita di diverse generazioni in Italia e che venerdì 30 dicembre alle 20.30 sarà in diretta da Bologna (per Nexo digital). Il Kinemax di Monfalcone trasmetterà l’evento per omaggiare una band che ha raccolto attorno a sé centinaia di migliaia di fan: 100 milioni di dischi venduti, 50 anni di carriera e di successi straordinari. ‘Chi fermerà la musica’, ‘Piccola Katy’, ‘La donna del mio amico’: tutte canzoni che sono entrate nel linguaggio comune e ancor oggi fanno parte delle giornate di tantissimi di noi.

L’ultimo tour

Sembrava avessero già fatto tutto. Sembrava non ci fossero altre vette da conquistare. E invece, dopo mezzo secolo di concerti e dischi strabilianti, ora con il loro ULTIMO tour i Pooh stanno battendo ogni record e superando ogni aspettativa. Di nuovo. Come è sempre stato. Con la loro reunion Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio, di nuovo insieme a Riccardo Fogli, hanno riempito stadi e palazzi dello sport di tutta Italia con biglietti polverizzati tappa dopo tappa all’apertura delle prevendite. Il loro ultimo album è balzato in testa alle classifiche, conquistando il disco di platino in pochissimo tempo.



Dove tutto è cominciato

Ma anche questo non era abbastanza. I Pooh, per chiudere il cerchio, scelgono di tornare dove tutto è cominciato: in quella Bologna che amano e che questa volta trasforma l’ultimo concerto in un evento irripetibile trasmesso in diretta via satellite nei cinema italiani per un’ultima notte insieme ai Pooh. Una carrellata dei più grandi successi della band: una festa senza precedenti, un appuntamento imperdibile trasmesso in esclusiva nelle sale per unire i fan di tutte le città d’Italia in un momento di gioia e condivisione. Per regalare un abbraccio finale a tutti i loro fan e per concludere il loro 50esimo anno insieme nel migliore dei modi. È la prima volta in assoluto che una band decide di chiudere la propria carriera con un concerto trasmesso in diretta via satellite nei cinema italiani.

L’ultimo concerto è trasmesso nei cinema in diretta via satellite da Nexo Digital il 30 dicembre alle ore 20.30 in collaborazione con F&P Group e RTL 102.5.

Per informazioni e biglietti: Kinemax Monfalcone - tel. 0481 712020

