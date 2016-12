Panariti, prorogata la formazione per installatori rinnovabili

GORIZIA - Le attività formative di aggiornamento per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili potranno essere

completate entro il 31 dicembre del 2019. Lo ha deliberato la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Formazione Loredana Panariti.



«Il Friuli Venezia Giulia - ha rilevato Panariti - recepisce così una modifica alla normativa nazionale che essa stessa aveva promosso in sede di Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome».

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede che la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili

abbia una durata limitata nel tempo e che il rinnovo sia subordinato alla frequenza a un corso di aggiornamento, della

durata minima di 16 ore. Spetta alle Regioni promuovere i corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento.



«Benché la Regione Friuli Venezia Giulia sia una delle poche ad aver regolarmente promosso, programmato e avviato i corsi per installatori - ha aggiunto l'assessore -, il panorama nazionale molto variegato, a fronte delle difficoltà segnalate a onorare la scadenza triennale originariamente prevista alla fine del 2016, ha consigliato di adottare una proroga per il completamento dei percorsi formativi. La proroga - ha concluso Panariti - è stata fatta propria dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta dello scorso 22 dicembre e poi è stata recepita dall'Esecutivo regionale».