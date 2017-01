Santoro su aeroporto Fvg: “Accuse centrodestra infondate, previsto investimento di 39 milioni”

TRIESTE - Mariagrazia Santoro, assessore regionale alle Infrastrutture, replica alle critiche del consigliere Rodolfo Ziberna sulla gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari con un dettagliato rapporto sulle spese, le attività e i progetti relativi allo scalo: «Le critiche che giungono dal consigliere Ziberna sulla gestione dello scalo di Ronchi sono per lo meno azzardate, se solo si pensi alle voragini e alle malfunzioni della passata gestione. Dai report tecnici non risultano le disfunzioni denunciate dal consigliere e va ricordato che nel solo 2016 sono stati completati investimenti in infrastrutture ed impianti per 7 milioni, mentre nel 2017 sono in fase di realizzazione e verranno ultimate opere per oltre 15 milioni di euro".



Confronto tra gestioni

Vengono quindi confrontate le spese totali presenti nel piano d’investimento dell’attuale gestione con il bilancio degli anni precedenti: «Nel quadriennio 2016 - 2019, così come autorizzato e definito nel piano degli investimenti certificato da Enac, saranno portati a termine lavori per un valore complessivo di 39 milioni. La differenza di gestione, rispetto al passato, è già evidente in questi dati oggettivi, se si pensa che dal periodo 2003 al 2015 sono state realizzate nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari opere per un controvalore di 17 milioni di euro. Quattordici anni – precisa Santoro – in cui lo scalo è sostanzialmente rimasto fermo, riversando in condizioni del tutto precarie in termini di servizi offerti e l'azienda, investendo in opere per 17 milioni, ha 'bruciato' il proprio capitale sociale per oltre il 50%".



I lavori effettuati

Sempre in riferimento al bilancio, l’assessore afferma che nel 2016 inoltre l'azienda ha anche ottenuto il pareggio di bilancio e nel 2017 l'utile previsto sarà superiore a 1,5 milioni di euro. È stata inoltre realizzata la nuova area partenze con interventi consistenti nel miglioramento antisismico, oltre alla riconfigurazione degli impianti antincendio e di riscaldamento/raffreddamento, ai nuovi servizi igienici, a un nuovo sistema di illuminazione e segnaletica operativa. Viene segnalata inoltre l'istallazione di tre ascensori e la sostituzione dell'impianto di riconsegna bagagli.



Nuovi sistemi di sorveglianza

Per il 2017 sono previste opere che introdurranno un deciso incremento degli standard di sicurezza e della qualità dei servizi offerti ai passeggeri, precedentemente ereditati. Tra queste: un nuovo impianto di video-sorveglianza e centralizzazione degli allarmi in control room, il rifacimento di parte dei parcheggi aeromobili, un nuovo sistema di gestionem della viabilità esterna al terminal e automazione dei servizi di parcheggio, la sostituzione delle scale mobili che collegano il piano terra con il primo piano del terminal, la riconfigurazione degli impianti di accettazione passeggeri, il rifacimento della pista di volo e delle bretelle di collegamento.

"Infine ricordo - ha concluso l'assessore Santoro - che a dicembre 2016 è stato attivato il cantiere per la realizzazione del polo intermodale, opera strategica per il collegamento con Venezia e Trieste, i cui lavori si completeranno in tredici mesi".