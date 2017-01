Ziberna: “I sindaci boccino il piano sanitario dell'Azienda Isontina-Bassa friulana”

TRIESTE - In arrivo il nuovo piano sanitario dell'Azienda Isontina-Bassa friulana. Secondo Rodolfo Ziberna, vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, si tatta de «L’ennesima presa in giro per gli ospedali di Gorizia e Monfacone. A fronte di una sempre più grave carenza di medici e infermieri non solo viene previsto un numero di assunzioni ridicolo ma, addirittura si vuole evitare l'applicazione della legge per la stabilizzazione del personale precario. Appare ovvio a tutti che la prima conseguenza sarà una dequalificazione del servizio sanitario».



Ridimensionamento per giustificare futuri tagli

«Con una scellerata politica sul personale, riduzione di orari e presunta razionalizzazione dei vari segmenti sanitari – aggiunge Ziberna - si sta scientemente ma in maniera subdola cercando di ridimensionare i servizi per giustificare successivi tagli, sulla pelle dei cittadini e degli operatori sanitari. Dobbiamo fermare questo scempio».

Il consigliere si rivolge quindi ai sindaci dell'Isontino e della Bassa Friulana invitandoli a rifiutare questa strategia, a votare contro il piano attuativo locale dell'Azienda sanitaria e a intraprendere nuove azioni per tutelare la qualità dei servizi sanitari.

«Questo piano sanitario - conclude Ziberna - va bocciato per difendere la salute dei nostri cittadini».