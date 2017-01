Vito in sopralluogo a Dolegna, primi interventi su Judrio

DOLEGNA DEL COLLIO - «E' stata un'occasione importante per verificare di persona alcune criticità del territorio sulle quali occorrerà intervenire e talune situazioni dei corsi d'acqua rispetto alle quali abbiamo già adottato provvedimenti per finanziare i lavori necessari». L'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, ha commentato così il sopralluogo che ha compiuto l'11 gennaio in Comune di Dolegna del Collio, accompagnata dal sindaco, Diego Bernardis e dal presidente del Consorzio di bonifica Pianura isontina, Enzo Lorenzon.



Vito ha anticipato agli amministratori e ai tecnici presenti che la direzione dell'Ambiente ha già impegnato la spesa di 110 mila euro per trasferire al Consorzio di bonifica Pianura isontina il finanziamento necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla roggia del mulino Trussio e

sulla rete scolante proveniente dalle colline situate alla sinistra del torrente Judrio. I fondi già stanziati, ha precisato Vito, serviranno ad affrontare le problematiche riscontrate in sinergia con il Comune di Dolegna, con particolare riguardo alla sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture viarie. Vito nel corso del sopralluogo ha potuto costatare la situazione idraulica e in alcuni tratti il dissesto spondale, nonchè la presenza di vegetazione che in casi di piena ostacola il regolare deflusso delle acque.



In particolare, Vito si è recata nei pressi del ponte situato sullo Judrio, tra Trussio e Corno di Rosazzo, per valutare la necessità della pulizia dell'alveo del fiume e di alcuni interventi sulle sponde; problemi che sono stati riscontrati anche a valle della frazione di Mernico. L'assessore ha inoltre preso visione dell'andamento dei lavori per la creazione di un invaso, sempre in comune di Dolegna, che il Consorzio di bonifica Pianura isontina realizzerà con un contributo già assegnato dalla Regione e che sarà destinato a scopi irrigui.