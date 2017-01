Terremoto di magnitudo 5.3 nel Centro Italia, segnalazione anche dal Fvg

GORIZIA - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.3, è stata registrata alle 10.25 nel Centro Italia. Il sisma è stato sentito nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche. Alcuni lettori ci hanno segnalato che il moto ondulatorio si è sentito anche in regione. In particolare a Gradisca, nel goriziano.

Secondo l'Ingv l'epicentro è stato registrato a Montereale, in provincia dell'Aquila, a una profondità di 9,2 km. Una seconda scossa di magnitudo 3.2, cinque minuti più tardi, è stata registrata a Rieti, a 14,8 km di profondità.