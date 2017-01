Fincantieri: 2 nuove navi per Carnival, accordo da 1 miliardo di euro

MONFALCONE - Fincantieri ha firmato 'memorandum of agreement' con il gruppo Usa Carnival Corporation & plc - la più grande compagnia crocieristica mondiale con 10 brand e 102 navi in attività e altre 19 in costruzione tra 2017 e 2022 - per la costruzione di due navi da crociera, del valore complessivo di oltre 1 miliardo euro, destinate ai brand Holland America Line (HAL) e Princess Cruises.

I relativi contratti sono soggetti a diverse condizioni tra cui finanziamento all'armatore; saranno operativi nella prima parte del 2017. L'unità per HAL sarà costruita a Marghera (consegna 2021). Con 99.500 tonnellate di stazza lorda e una capacità di 2.660 passeggeri, sarà la terza nave della serie 'Pinnacle' dopo 'Koningsdam', consegnata a marzo 2016, e 'Nieuw Statendam' (ultimata in 2018), entrambe a Marghera.

L'unità per Princess Princess sarà realizzata a Monfalcone ed entrerà a far parte della flotta dell'armatore nel 2022, con una stazza di 145 mila tsl e potrà accogliere 3.660 passeggeri.