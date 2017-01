Giornata della Memoria 2017: a Palazzo Morpurgo apre la mostra su Helga Weissova

UDINE - I Civici Musei di Udine celebrano la Giornata della Memoria il prossimo 27 gennaio inaugurando, alle 18, una nuova mostra (aperta fino al 26 febbraio 2017) alle Gallerie del Progetto a Palazzo Morpurgo: «Disegna ciò che vedi. Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina» raccoglie la testimonianza documentaria del ghetto di Terezin, in forma di disegno, della pittrice Helga Weissova, qui internata poco dopo il suo dodicesimo compleanno. Distribuita in esclusiva per l’Italia da Pro Forma Memoria, la mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 26 febbraio.

Helga Weissova nasce a Praga nel 1929, nello stesso anno di Anne Frank

Con i genitori, di origine ebraica, viene internata nel ghetto di Terezin, dove rimane per quasi tre anni, per poi essere deportata ad Auschwitz, Freiburg e Mauthausen dove è liberata con la madre nel 1945. Helga ha, fin da bambina, uno straordinario talento per il disegno e riesce a sopravvivere nel ghetto anche grazie alla sua abilità nel ritrarre scene di vita quotidiana. A differenza dei più noti disegni dei bambini di Terezin che, guidati dalla pittrice Friedl Dicker Brandeis, prediligevano soggetti legati alla loro vita prima della deportazione, Helga disegna da sola, ritraendo con grande efficacia la tragica realtà del ghetto.

Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo | via Savorgnana, 12 | Orario di apertura al pubblico: venerdì e sabato 16 –19 | domenica 10.30-12.30, 16 –19 | ingresso libero | www.civicimuseiudine.it.