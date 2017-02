‘Nudi e crudi’: approda in regione con tre tappe

FVG - C’è attesa per il ritorno in regione della produzione a.ArtistiAssociati di ‘Nudi e crudi’, una storia di Alan Bennett, tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti, Paolo Calabresi e con Nicola Sorrenti, per la regia di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo approderà al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo l’8 febbraio, alle 21. Sarà poi al teatro comunale Luigi Candoni di Tolmezzo la sera del 9 febbraio, alle 20.45. Infine al Teatro Orazio Bobbio di Trieste dal 10 al 13 febbraio (alle 20.30 in orario serale, alle 16.30 la domenica pomeriggio).