‘I tre porcellini’: il teatro per bambini di scana a Gradisca

GRADISCA D’ISONZO - Tutti a teatro per rivivere la storia de ‘I tre porcellini’. Questa volta ‘l’arcinota storia sarà raccontata dallo sfortunato Lupo’ nell’idea di Tiziano Manzini (anche in scena) con Walter Marcori, per la produzione Pandemonium, e sarà ospite al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, domenica 5 febbraio, alle 16.