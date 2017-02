Torna Expomego: da giovedì 19 febbraio 150 espositori protagonisti

GORIZIA - A poco più di una settimana dall’apertura della 45^ edizione, fissata per giovedì 19 febbraio, Expomego è stata presentata giovedì 7 febbraio nella Camera di Commercio di Gorizia nel corso della conferenza stampa nella quale sono intervenuti Luisa De Marco, presidente di Udine Gorizia Fiere, Gianluca Madriz, vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Ettore Romoli, sindaco di Gorizia e Tina Gerbec, neo direttrice della Camera Regionale Imprenditoria Artigiana di Nova Gorica.

I successi delle ultime edizioni e le potenzialità di Expomego come fiera capace di rispondere alle esigenze delle imprese non solo di Gorizia e del goriziano, ma di un tessuto economico ben più ampio tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, sono il miglior presupposto per un’altra edizione che saprà premiare gli espositori e soddisfare i visitatori.

Saranno oltre 150 gli espositori che occuperanno i padiglioni e le aree esterne del quartiere fieristico di Via della Barca. Questi i macro settori espositivi:

«Expomego non è solo un’occasione di collaborazione transfrontaliera tra istituzioni – ha commentato il presidente della Fiera De Marco - ma soprattutto un evento promozionale importante per le imprese che in fiera possono creare relazioni commerciali con un pubblico vasto, composto da italiani e sloveni. Fondamentale in questo senso è stato l’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2013 insieme al Presidente della Camera territoriale artigianale imprenditoriale di Nova Gorica, Zoran Simčič e finalizzato al rilancio dell’economia nell’area transfrontaliera. Accordo che offre una marcia in più ai rapporti costruiti in questi anni e che da subito si è tradotto con l’apertura oltre confine dello sportello permanente di rappresentanza di Udine e Gorizia Fiere per le aziende della Slovenia».

«Anche quest' anno la maggior parte degli espositori sloveni proviene dalla Goriška e dai territori che si trovano lungo il confine con l’Italia – ha precisato la neo direttrice della Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Nova Gorica, Tina Gerbec - a esporre sono più di 40 tra artigiani, imprenditori, produttori agricoli e operatori turistici. A prevalere sono le imprese del settore dei serramenti, del materiale edilizio, dei tendaggi, pavimenti in legno e del settore automobilistico».

Come è ormai tradizione, la Camera di Nova Gorica organizzerà, con il supporto del Comune di Nova Gorica, l'evento 'Goriški dan', in programma per giovedì 16 febbraio, subito dopo subito dopo l'apertura ufficiale di Expomego.

Aperta al pubblico da giovedì 16 a domenica 19 febbraio con ingresso libero, Expomego sarà inaugurata giovedì 16 febbraio, alle 17.30, nel padiglione D.