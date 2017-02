FVG - ‘Suggestioni – Immagina! Crea! Danza!’ questo il tema della vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia 2017: fino all’11 febbraio sarà ancora possibile iscriversi al bando promosso da Ert Ente Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con a.ArtistiAssociati.

Decima edizione

Quest’ultimo sodalizio metterà a disposizione il Teatro Comunale di Cormòns, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 marzo, per la realizzazione di una Vetrina delle scuole di danza del Friuli Venezia Giulia, che avranno la possibilità di eseguire una propria coreografia liberamente ispirata al tema che dà il titolo alla rassegna. Lo spirito dell’iniziativa, che quest’anno giunge alla sua decima edizione, è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti. Le serate ospiteranno una creazione originale di una compagnia di danza di rilievo nazionale.

Per partecipare sarà necessario iscriversi entro l’11 febbraio inviando la scheda d’iscrizione (già in possesso di tutte le scuole o scaricabile dal sito a.artistiassociati cliccando su Suggestioni 2017) compilata in ogni sua parte via e-mail a suggestioni2017@gmail.com.