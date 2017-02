Morte Battello: Serracchiani, scompare uomo di molte qualità

GORIZIA - «Perdiamo un uomo apprezzato per le sue molte qualità, che è riduttivo definire un politico, perché era un personaggio di vera cultura e di profondi interessi». Così esprime il suo cordoglio la presidente della Regione, Debora Serracchiani, appresa la notizia della scomparsa di Nereo Battello, avvocato, a lungo consigliere comunale a Gorizia e senatore nella decima legislatura, oltre che tra i promotori del premio Amidei per la miglior sceneggiatura. Aveva 88 anni.



«La sensibilità dell'uomo di legge e dei diritti - ha aggiunto Serracchiani - si è coniugata in alto grado nella sua attività parlamentare allorché fu, nel 1989, il presentatore del primo disegno di legge per l'introduzione del crimine di tortura nel nostro codice penale. Gli va, inoltre, riconosciuto il merito di essere stato tra i primi ad aver intuito il disegno di quella che poi si chiamerà strategia della tensione, a partire - ha concluso - dalla strage di Peteano». Battello infatti aveva difeso sei giovani goriziani imputati per la strage di Peteano.