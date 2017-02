Pedofilo latitante arrestato in Croazia

GORIZIA – Un latitante condannato a 7 anni e 3 mesi per una serie di episodi di violenza sessuale ai danni di una bimba che all'epoca non aveva ancora compiuto dieci anni, è stato arrestato in Croazia dalla polizia locale su indicazione della Squadra Mobile di Gorizia, in coordinamento con Interpol, che lo cercava dall'agosto 2015, quando la Procura emise un provvedimento dopo la condanna.

L'uomo, Bruno Cliselli, 74 anni, di Trieste, aveva compiuto gli abusi a bordo di una barca a Grado, nel 2007 e 2008, e dopo la condanna era scomparso. In passato aveva lavorato e vissuto a Rivignano, dove gestiva un’attività commerciale.

L’attività delle forze di polizia per rintracciarlo e arrestarlo è stata lunga e complessa, e ha coinvolto decine di uomini, com'è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa. Ora di attende l’estradizione dalle carceri istriane, dov’è detenuto.