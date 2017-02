La scommessa imprenditoriale di un ex tecnico televisivo

GORIZIA - Un calcio alla crisi e alla diffidenza. E' quanto ha dato in poco più di due anni un giovane imprenditore friulano – anche se albanese di nascita -, riuscendo in poco tempo a rendere realtà ciò che tutti pensavano potesse restare solamente un sogno. Il 29enne di Osoppo Marjol Cekrezi, dopo aver aperto la sua prima attività a Gemona nell'ottobre 2014, farà il bis aprendo un secondo negozio di telefonia e informatica a Gorizia, in piazza Vittoria. L'inaugurazione del fratello gemello di 'Smart Ok' si terrà mercoledì 15 febbraio alle 18.

L'avventura imprenditoriale di Marjol è iniziata dopo che la crisi aveva colpito l'emittente televisiva per la quale lavorava come tecnico di regia: si è rimboccato le maniche e si è buttato creando un'attività propria e partendo da una frase che nel tempo è diventata un vero e proprio motto: «Noi ci crediamo, per questo investiamo». Marjol attualmente si avvale della collaborazione di Anna Virgilio, che è con lui fin dal primo giorno di apertura del negozio a Gemona, e di un giovane che sta crescendo in esperienza e capacità. «Senza bravi collaboratori – spiega Cekrezi – non ci può essere un bravo imprenditore, né un'attività di successo. Quando ho aperto a Gemona tanti si chiedevano perché avessi scelto proprio quel posto. Ho sempre risposto: perché credo nel commercio al dettaglio, come si faceva una volta. Andare al centro commerciale, cercare la merce in offerta e tornare a casa non dà la stessa sensazione dell'acquisto fatto nel piccolo negozio sotto casa. Quando un cliente entra nel mio negozio, si instaura un rapporto di fiducia che mi permette di dare il giusto consiglio e orientare il suo acquisto verso un prodotto adatto a lui».

«Nel mio immaginario le famiglie devono passeggiare per le vie delle loro città piccole o grandi – aggiunge -, esattamente come avviene in occasione del Natale, con le vetrine illuminate, che regalano luce e gioia. Non condanno i centri commerciali, anzi, dobbiamo solo credere di più nelle nostre cittadine». Da Smart Ok si possono trovare i migliori operatori di telefonia, che accontentano ogni tipo di richiesta e tariffa. Viene offerto un servizio di riparazione e collaudato rapido e una particolare attenzione viene riservata alle piccole e medie imprese, con tariffe specifiche e costruite su misura per le esigenze dell'azienda o del piccolo artigiano. Marjol Cekrezi e il suo staff aspettano tutti i goriziani per un brindisi alle 18 di mercoledì 15 febbraio in piazza Vittoria 31 per iniziare sotto i migliori auspici un'altra grande avventura, che è ormai molto più di una scommessa.