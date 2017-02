"Revelación - A la sombra de un tango, abrázame por siempre", le uniche repliche regionali

FVG - Impossibile resistere alla trascinante passione del tango che venerdì 17 febbraio, alle 21, sarà di scena al Teatro Comunale di Cormons e sabato 18 al Teatro Mascherini di Azzano Decimo (inizio alla stessa ora) con Anita Tango Productions in ‘Revelación - A la sombra de un tango, abrázame por siempre’. Le serate, in collaborazione con Ert, saranno le uniche repliche regionali (le prevendite a Cormons saranno aperte venerdì dalle 17 alle 19 e un’ora prima dello spettacolo; ad Azzano all’ufficio cultura del Comune da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 e in teatro un’ora prima degli spettacoli).

Spettacolo accompagnato dall'Orchestra Anita Tango

Un sorprendente corpo di ballo che, attraverso la propria eleganza e passionalità interpretativa, esprime tutta la forza di un ballo che va oltre il tempo. Accompagnato da incredibili voci e dall’Orchestra Anita Tango, diretta dal Maestro Lisandro Adrover, lo spettacolo lascia impresse per sempre, nel cuore dello spettatore, le emozioni nostalgiche e malinconiche di una sensualità forte, violenta, intrisa di vigore interiore e di delicata intimità.

Un mix di emozioni

Si tratta di uno spettacolo che si propone sia come storia di un ritmo e di un ballo, sia come percorso interiore verso le emozioni contraddittorie della passione e dell’amore, della malinconia e dell’allegria che sono proprie del Tango Argentino.

Le musiche

Direzione musicale, musiche e arrangiamenti originali di Lisandro Adrover, coreografie di Laura Roatta y Romina Levin; in scena i danzatori Paola Camacho y Adriano Mauriello, Jimena Hoeffner y Fernando Carrasco, Yesica Lozano y Eber Burger, Ayelén Sanchez y Walter Suquia, Pamela Damia y John Galindo, Florencia Betramo y Patricio Acevedo, Fátima Vitale y Emiliano Alcaráz.