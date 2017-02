‘La voce della Sirenetta’ spettacolo teatrale dalla fiaba di Andersen

CORMONS - Ultimo appuntamento con il 'Sipario Ragazzi' al Teatro Comunale di Cormons che domenica 19 febbraio ospiterà, alle 16, ‘La voce della sirenetta’, spettacolo liberamente tratto dalla ben nota fiaba di Hans Christian Andersen, con Anna Manfio e Anna Valerio del Gruppo 'Gli Alcuni'.

Nuova versione della storia

In questa versione però la Sirenetta non vive la classica peripezia che tutti i bambini conoscono, ma è costretta a subire un grave torto a opera della cattivissima Maga Cornacchia e del suo aiutante Bambù. La sua bella e preziosa voce è stata rubata. In scena ci sono Fata Corolla e Fata Valeriana, che sono state mandate in viaggio da Fata Smeralda, la regina delle fate. La loro destinazione è il profondo mare e il loro scopo è quello di fare uno studio approfondito sugli incantesimi marini, per diventare sempre più brave e capaci.

La magia fa parte della quotidianità delle due fate. Attenzione però! Per riuscire a fare magie non basta essere una fata: come per ogni cosa, bisogna impegnarsi e studiare per imparare tutte le formule magiche e i segreti delle fate! Con se le fate portano il librone degli incantesimi, che una volta aperto fa uscire un simpatico pinguino, pronto a rendersi utile aiutandole a uscire dai pasticci.