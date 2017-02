Inaugurata Expomego, oltre 150 espositori italiani e sloveni

GORIZIA - Da giovedì 16 e fino a domenica 19 febbraio, per Gorizia, l’isontino, ma anche per la vicina Slovenia saranno quattro giornate di festa. E certamente saranno anche quattro giorni intensi e importanti per gli affari delle aziende che partecipano alla 45^ edizione della Campionaria Expomego. Nel quartiere di via della Barca sono attesi numerosi visitatori per una manifestazione che è che ormai fa parte della storia e della tradizione del capoluogo isontino.

L'inaugurazione

All’inaugurazione sono intervenuti Luisa De Marco Presidente di Udine Gorizia Fiere, Branko Meh Presidente della Camera di Artigianato e della piccola impresa della Slovenia, Roman Pogorelec, Vice Presidente della Camera Regionale Imprenditoria Artigiana di Nova Gorica, Gianluca Madriz Vice Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Ettore Romoli Sindaco di Gorizia, Matej Arčon Sindaco di Nova Gorica.

Collaborazione tra Udine e Gorizia Fiere e la Camera di Nova Gorica

Unanime il giudizio delle autorità nel ribadire la volontà di proseguire il percorso intrapreso nel 2013 quando è stato firmato l’accordo di collaborazione tra Udine e Gorizia Fiere e la Camera di Nova Gorica per il rilancio dell’economia nell’area transfrontaliera. Accordo che ha accelerato e rafforzato i rapporti costruiti in questi anni e che oltre a tradursi nell’apertura dello sportello permanente di rappresentanza di Udine e Gorizia Fiere a Nova Gorica per le aziende slovene, ha registrato la soddisfazione delle aziende slovene, che riconoscono l’efficacia promozionale e commerciale di Expomego verso il visitatore e consumatore italiano e verso i visitatori della Slovenia i quali, alla pari dei visitatori italiani, possono contare su un’offerta espositiva ampia, qualificata e diversificata.

L’impegno e l’obiettivo dei due partner (Fiera e Camera) è quello di estendere ulteriormente l’area di provenienza delle imprese slovene. Gli esiti positivi emersi dalle ultime edizioni e le potenzialità di Expomego come strumento di promozione e rilancio dell’economia e delle imprese della fascia transfrontaliera sono i migliori presupporti perché anche l’attuale edizione rinnovi i successi raggiunti.

Special Event 2017: 'Sua Maestà lo Strudel'

Inaugurazione con 'doppio taglio' quella odierna visto che dopo il nastro è toccato allo Strudel, dolce dalla storia pluricentenaria e protagonista dello Special Event 2017 'Sua Maestà lo Strudel' per consentire al pubblico di Expomego di conoscerne le origini, le contaminazioni, le varianti culturali e anche le diverse ricette (ben 56 quelle documentate!) per la preparazione.

A 'Sua Maestà lo Strudel' sono dedicati anche momenti di approfondimento nei quali la teoria si unirà piacevolmente alla pratica come nella conferenza sulla storia dello Strudel seguita dalla degustazione guidata di diverse ricette di strudel: appuntamento in agenda venerdì 17 febbraio alle 17, nell’area eventi del padiglione D, con la partecipazione di Roberto Zottar, Delegato per la Provincia di Gorizia dell’Accademia Italiana della Cucina e le presentazioni di diverse ricette di strudel da parte di Patricija Furlan, Ošterija Branik – Branik, Nova Gorica, Sonia Stekar, Azienda agritruristica Stekar – Giasbana, San Floriano del Collio e Martina Gorjan Sulič, Gostilna s prenočišči, Hoteli Winkler – Lokve, Nova Gorica.

Sempre in apertura, la Camera di Nova Gorica , con il supporto del Comune di Nova Gorica, ha curato l'evento 'Goriški dan' tra gli stand degli espositori sloveni al padiglione B.

Presenti 150 espositori

In Fiera sono presenti oltre 150 gli espositori con proposte e soluzioni nei settori: artigianato, casalinghi e corredo casa, edilizia, materiali e sistemi per il risparmio energetico, serramenti, stufe e caminetti, focus espositivo dedicato alla promozione turistica ed enogastronomica della Valle dell’Isonzo, Valle del Vipacco e del Carso.

La componente slovena conta più di 40 tra artigiani, imprenditori, produttori agricoli e operatori turistici. A prevalere sono le imprese del settore dei serramenti, del materiale edilizio, dei tendaggi, pavimenti in legno e del settore automobilistico.

Festival Internazionale del Goulash

Con Expomego prende il via anche la 5^ edizione del Festival Internazionale del Goulash arricchendo e caratterizzando l’offerta gastronomica della Campionaria con assaggi, degustazioni e simpatici 'confronti' fra la ricetta goriziana (goulash con patate), la ricetta slovena (goulash con cmoki, o canederli) e quella ungherese (goulash con spätzle).

Orario al pubblico per visitare Expomego

Come libero è l'ingresso a Expomego, libera è la partecipazione a tutti gli eventi collateriali che ogni giorno renderanno più piacevole la visita in Fiera.

Gli orari per la visita sono: venerdì 17 febbraio dalle 15 alle 20, sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 10 alle 20. Festival del Goulash aperto ogni giorno fino alle 22.