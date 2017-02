"Focus", prove di giovane danza d'autore, serata finale con "Form Art"

GRADISCA D'ISONZO - Spazio alla danza d’autore con ‘Focus’, un progetto di residenza coreografica finalizzato a sostenere i giovani autori della regione Fvg che si è sviluppata durante tutta la settimana e culminerà sabato 18 febbraio, alle 21, alla Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo con la serata ‘Form – Art’.

Questa lente puntata sull’innovazione, è uno spazio aperto a coloro che sperimentano nuovi linguaggi, è un invito irresistibile per occhi aperti e recettivi. 'Focus' è organizzato da a.Artisti Associati con la collaborazione della Compagnia Arearea e di Ert Ente Regionale Teatrale del Fvg e ha messo a disposizione spazi di lavoro, dotazioni tecniche, occasioni performative spaziando da Gradisca d’Isonzo a Udine.

Verso un progetto nazionale

'Focus' diventa così anche un supporto organizzativo per gli artisti che, dopo la residenza, intendono uscire allo scoperto e presentare la candidatura anche per la 'Vetrina della giovane danza d’autore' di Ravenna. Punto di partenza per la ricognizione dei giovani artisti regionali è proprio il progetto 'Vetrina della giovane danza d’autore', a cui a.Artisti Associati partecipa come membro del network Anticorpi XL. Questo progetto nazionale per il sostegno alla creazione artistica è caratterizzata da un forte stimolo alla ricerca, ha infatti la sua base nel lavoro di scouting dei nuovi talenti che ogni partner porta avanti sul proprio territorio regionale.

L’invito è aperto a tutti per una serata che vuole esaltare l’arte coreutica. Per info e prenotazioni visitare il sito a.ArtistiAssociati.