Gusti Di Vini ... in cantina: corso di degustazione e avvicinamento al vino

FVG - L’associazione culturale ‘Itinerari del Gusto Friuli Venezia Giulia’ organizza un corso di degustazione e avvicinamento al vino aperto a tutti (minimo 20 massimo 30 persone) coloro che vogliono apprendere i fondamentali della tecnica di degustazione e gli aspetti della viticoltura, dell'enologia e delle principali caratteristiche dei vini in particolare quelli rappresentativi del nostro territorio regionale.

Il corso

Il percorso prevede un ciclo di 5 incontri (alle 20 visita facoltativa dell'azienda, dalle 20.30 inizio delle lezioni) per imparare a sviluppare le proprie doti naturali, gustare e saper giudicare, in modo piacevole, le qualità del vino e trasmettere le basi della filosofia del bere bene, permettendo ai partecipanti di accostarsi a questo affascinante mondo, prezioso frutto del nostro territorio reso unico dalle cure del viticoltore. Il corso sarà condotto dal tecnico viticolo-enologico Francesco Spitaleri dell'azienda Conte d'Attimis-Maniago di Buttrio, esperto della cultura vitivinicola del nostro territorio e verrà svolto in alcune delle più belle e prestigiose cantine della nostra regione, le quali a loro volta ospiteranno per ciascuna lezione i vini di una o due rinomate cantine. Durante le lezioni saranno degustati quattro vini, selezionati tra i vini dell'azienda ospitante e delle aziende ospiti.

7 marzo

La prima lezione si svolgerà martedì 7 marzo alla Vineria di Vencò, alla cantina Livon, in località Vencò, a Dolegna del Collio (Gorizia). Ospiti della serata le aziende vinicole ‘La Rajade’ e ‘Butussi’. Si discuterà di agronomia, vigne e tecniche di vinificazione, esame olfattivo e degustazione. Partecipa Ristorante Vineria di Vencò.

14 marzo

L’appuntamento prosegue il martedì seguente, il 14 marzo. Questa volta a parlare di vini bianchi, vinificazione, classificazione, esame olfattivo e degustazione all’azienda vinicola Primosic a Madonnina d'Oslavia 3, ci saranno l’azienda vinicola Castello di Rubbia e l’azienda vinicola Renata Pizzulin. Partecipa Agriturismo Fattore S. Floriano al Collio.

21 marzo

Lezione numero tre il 21 marzo. Questa volta all’azienda vinicola Petrucco, in via Morpurgo 12, a Buttrio, ci saranno le aziende vinicole Roncada e Rivecoldefer. Nell’occasione si discuterà di vini rossi, vinificazione, classificazione, esame olfattivo e degustazione. Osteria In Taberna Cormons.

28 marzo

Si terrà al Castello di Spessa, a Capriva del Friuli, il 28 marzo, il quarto appuntamento. Sarà la volta di spumanti, tecniche di spumantizzazione, classificazione, esame olfattivo e degustazione. Protagoniste della serata saranno le aziende vinicole La Viarte, Casa delle Rose e Cantarutti. Ristorante Villa Nachini Corno di Rosazzo.

4 aprile

La lezione conclusiva, invece, si terrà il 4 aprile all’azienda vinicola Cadibon, in via Casali Gallo 1, a Corno di Rosazzo. Assieme a Humar, opiti della serata saranno l’azienda vinicola Borgo san Daniele e l’azienda vinicola Merlino. Per chiudere il ciclo si discuterà di vini da dessert, vinificazione, classificazione, esame olfattivo e degustazione. Partecipa Pasticceria L'Oca Golosa Gorizia.