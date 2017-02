Grado e il Collio protagonisti su Rete4

GRADO - Domenica 26 febbraio Grado e il Collio saranno protagonisti di 'Parola di pollice verde', la fortunata trasmissione di Luca Sardella in onda alle 12 su Rete4.

Il centro storico di Grado, la vita dei pescatori, l’ambiente unico della laguna, l’isola di Barbana, ma anche i sapori del Collio, sono stati al centro delle riprese effettuate nelle scorse settimane dalla troupe di Rete 4.

A Grado Luca Sardella e la sua troupe hanno effettuato le riprese nel centro storico, soffermandosi in particolare nelle calli e campielli e nel porto, per poi spostarsi in laguna dove hanno potuto apprezzare la vita in un tipico casone, conoscere l’enogastronomia della zona e vedere alcuni momenti di una giornata tipo di un pescatore.

Luca Sardella è poi sbarcato a Barbana, per portare i telespettatori all’interno del Santuario, ma anche per condurli nella quotidianità della comunità dei frati francescani che abitano l’isola.