Grado diventa 'L’Isola delle donne': appuntamenti in rosa

GRADO - L’Isola del sole si prepara a diventare un contenitore esperienziale per eventi, spettacoli, laboratori tutti al femminile ma dedicati ad un vasto pubblico. Grado si prepara ad accogliere il fiorire della primavera con un evento che celebra la donna a 360 gradi, dal 4 al 12 marzo l’Isola del sole si trasformerà infatti nell’Isola delle donne: conferenze, spettacoli, arte, musica e mostre mercato dedicate alle abilità e alla capacità di creare delle donne vivranno e faranno vivere i campi e le calli del centro storico, la diga e i viali di Grado.

L'obiettivo

L’intento è quello di trasformare l’isola di Grado in un contenitore di suoni, colori ed esperienze per celebrare la femminilità in tutte le sue sfaccettature. Attraverso la storia delle donne che saranno protagoniste nei vari contenitori esperienziali proposti all’interno del festival, saranno offerti a cittadini e ospiti di Grado gradevoli momenti di entertainment ma anche momenti di condivisione e riflessione.

Appuntamento in rosa

Donne in Grado di… (questo il leitmotiv che descrive i contenuti proposti ai visitatori del festival) stupire, di creare arte e artigianato, di incantare tramite la musica, di fare e capire il vino e la cucina, di fare rete e di fare impresa ma anche donne in grado di… volersi bene e di dedicarsi a momenti di spensieratezza.

Questa quindi la nuova proposta del Comune di Grado, che da un’idea dell’Assessorato alle Pari Opportunità, capofila del progetto, arricchirà due week end di marzo e le giornate infrasettimanali di un variegato ventaglio di attività. Un modo per risvegliare dai tepori invernali la località e per avviarsi con largo anticipo verso la stagione turistica.

Fidelity card al femminile

Perché l’Isola delle donne non vuole essere solo un momento di riflessione sul mondo femminile ma anche accoglienza turistica e ospitalità: ed è per questo che, in sinergia con le associazioni di categoria, i ristoratori e con gli albergatori, saranno attivate una serie di agevolazioni per le donne che parteciperanno al festival con lo scopo di incentivarne i flussi e migliorarne l’accoglienza. Un sorta di fidelity card al femminile, che permetterà alle ospiti nei giorni dell’evento, e successivamente durante la stagione turistica, di approfittare di un trattamento speciale: offerte, sconti e gratuità per trascorrere al meglio il tempo sull’isola.

Un ampio progetto

Con il progetto l’Isola delle donne, l'Amministrazione Comunale dà per la prima volta una voce forte all'universo femminile mostrando come esso sia in grado di creare reti con tutte le realtà: sociali, imprenditoriali, artistiche. A Grado quest’anno la Festa della donna diventerà insomma un'occasione per riflettere attraverso l'arte, per incontrarsi attraverso la musica, per gustare le bellezze dell'isola attraverso l'enogastronomia, e passeggiare tra angoli dedicati all'artigianato e al benessere, divenendo così un vero e proprio festival per tutta la famiglia.