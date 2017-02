‘Butterfly’ con il Balletto di Siena a Gradisca

GRADISCA D’ISONZO - Sarà un evento di danza il prossimo spettacolo in programmazione al nuovo Teatro comunale di Gradisca d’Isonzo, sabato 4 marzo, alle 21: in scena il Balletto di Siena con ‘Butterfly’ sulle musiche di Puccini e Moretti per la coreografia di Marco Batti. Sul palco i danzatori solisti Camille Granet, Filippo Del Sal, Giuseppe Giacalone, Francesco Palmitesta, Arianna Griffini e il corpo di ballo formato da Elena Iannotta, Eleonora Satta, Sofia Sanchez Bretones, Andrea Truzzi, Federico Zeno Bassanese, Renaud Garros. Lo spettacolo è un appuntamento in collaborazione con Ente Regionale Teatrale del Fvg.

Lo spettacolo

Ispirata dall’opera di Giacomo Puccini e dal libretto di Giacosa, la Butterfly mossa da Marco Batti e musicalmente ricomposta da Riccardo Joshua Moretti esalta l’incredibile caparbietà della Cio Cio San pucciniana, una donna vittima dei propri sentimenti e del senso di una sottomissione quasi dovuta. È una Butterfly innamorata, che nega l’evidenza della crudeltà di un amore univoco la cui unica traccia risiede nel figlio concepito. Dominano la scena, anche a livello scenografico, tre vele, simbolo delle navi di Pinkerton e fulcro attorno al quale ruota l’intera esistenza di una donna e di una madre sognatrice e innamorata. Saranno infatti le navi stesse, quelle che in giovinezza le permetteranno di conoscere l’amore, quelle che le strazieranno per anni un cuore pieno di malinconica speranza e che, alla resa dei conti, porteranno davanti ai suoi occhi il più grande dolore, dal quale verrà silenziosamente sopraffatta.

Prevendite sabato dalle 10.30 alle 12.30 a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.