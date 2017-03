Piante invasive: ciclo di incontri divulgativi

GORIZIA - Si apre giovedì pomeriggio alle 17 nella sede del municipio a Gorizia, un ciclo di incontri dedicato alle piante esotiche invasive presenti in Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Servizio paesaggio e biodiversità della Regione, assieme al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Ersa e al Servizio foreste e Corpo forestale regionale.



Saranno presentate alcune delle specie più diffuse e saranno fornite pratiche informazioni per corretti interventi di prevenzione, eradicazione e contenimento delle stesse. Lo scopo degli incontri, inoltre, è comprendere il problema, ancora poco conosciuto e sottovalutato, delle specie vegetali esotiche invasive. Un fenomeno che interessa anche il Friuli Venezia Giulia, e comporta un'importante perdita di biodiversità e di aspetti dell'ecosistema, con pesanti danni economici e sanitari.

I tecnici regionali, con il supporto di presentazioni multimediali, spiegheranno anche quali sono, al contrario, le specie vegetali protette di cui è assolutamente vietata la raccolta, tranne in specifici casi con finalità scientifiche e didattiche, o quali invece, nel rispetto di tradizioni usi e costumi locali, possono essere raccolte fino ad un quantitativo massimo giornaliero per persona e quali sono effettivamente commercializzabili.



Ampio spazio sarà dedicato anche alle specie faunistiche protette, per le quali è vietata l'uccisione, la cattura, la detenzione ma anche la distruzione e il danneggiamento dei siti di riproduzione.

Tutti gli incontri, organizzati dalla Regione e dai Comuni di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo, si svolgeranno dalle 17 alle 19 con il seguente calendario: 2 marzo in Sala Bassi del Comune a Gorizia, 9 marzo al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, 15 marzo in Sala Pasolini della Regione a Udine, 23 marzo al Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone, 28 marzo in Sala Arturo Cussigh del Comune di Tolmezzo.

Durante gli incontri saranno distribuiti manifesti e le due pubblicazioni realizzate su questi temi e già disponibili in formato digitale dai siti web di Regione e Ersa.