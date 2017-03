Parte la 39^ maratonina Internazionale ‘Città di Gorizia’

GORIZIA - La tradizionale manifestazione, che ha raggiunto il prestigioso traguardo della 39^ edizione, tra le più longeve d’Italia, è stata inserita nel calendario Nazionale Fidal e ha raggiunto una valenza di altissimo spessore tecnico con la presenza di atleti di assoluto valore internazionale. Organizzata dal Gruppo Marciatori Gorizia, con il patrocinio dei Comuni di Gorizia, Nova-Gorica e Sempeter, sotto l’egida della Fidal grazie alla consueta collaborazione con la società slovena ‘Sportno Drustvo Mark’ di Sempeter, la Maratonina, valida come prova del XXVII° Trofeo Provincia di Gorizia e Campionato Provinciale sulla distanza, si svolgerà sul collaudato percorso attraverso i Comuni di Gorizia, Sempeter e Nova-Gorica.

Partenza e arrivo

Sede principale dell’evento sarà sempre la centralissima piazza Cesare Battisti a Gorizia; sito logistico saranno le efficienti strutture concesse dall’Unione Ginnastica Goriziana. Domenica 5 marzo, la partenza sarà da Corso Verdi, alle 09.30, e il consueto arrivo in piazza Battisti intorno alle 10.35, per i primi, mentre i meno veloci termineranno la prova verso le 12.

Il percorso

Il tracciato di gara, scorrevole e pianeggiante per i primi 9 km, si sviluppa tra le più importanti arterie cittadine: partenza da corso Giuseppe Verdi (incrocio Boccaccio - Oberdan), corso Italia, via IX Agosto, Leopardi, Italico Brass, largo Pacassi, via Ascoli, via San Giovanni, per ripassare da corso Verdi, corso Italia, giro di boa prima della rotonda di via Aquileia, per immettersi in via XXIV Maggio, via Vittorio Veneto e, dal valico di San Pietro, entrare in Slovenia dove, il circuito, attraversa la cittadina di Sempeter prima di immettersi, per un tratto di circa 3 km in leggero falsopiano, sulla pista ciclabile per raggiungere Salcano e Nova-Gorica; quindi, per gli ultimi 5 km in leggera discesa, rientra in Italia dal valico di via degli Scogli, si immette in via Brigata Etna, via dell’Angolo, Capellaris, Palladio, Montesanto, Pellico, Piazza De Amicis, via Ascoli, San Giovanni, Corso Verdi, via Diaz, Rismondo e arrivo in piazza Battisti.

Partecipanti

Alla Maratonina, sono previsti circa 800 atleti; fino ad oggi gli iscritti sono oltre 600 con circa 200 atleti provenienti dall’estero, numerosa la presenza Slovena e Croata. A questi si aggiungeranno i partecipanti alla ‘Stracittadina’ non competitiva, per un totale complessivo di oltre mille persone.

Top Runner

Oltre alla ‘massa’ di atleti amatori e master, saranno numerosi gli atleti di alto livello; confermate presenze dal Kenya, Marocco, Ukraina, Ungheria, Slovenia, Croazia, Austria e altri paesi, a conferma dell’internazionalità della manifestazione.

Eventi Collaterali

Sabato 4 marzo, al mattino, in piazza Battisti, verrà allestito il ‘Villaggio Marathon’. Dalle 10.30 alle 17, in corso Verdi, l’Atletica Gorizia – Friul Cassa organizzerà la 4^ edizione ‘Go Premura’; aperta a tutte le età, in cui sarà possibile cimentarsi in una piacevole competizione podistica su breve distanza. Dalle 15 ci sarà la consegna dei pettorali gara e iscrizioni per la stracittadina. Dalle 16, alla Ginnastica goriziana, si terrà un convegno incentrato su: ’Migliorare la performance del runner - ruolo del Fisioterapista’ e ‘Bioenergetica della corsa e analisi del passo’ in cui interverrà il fisioterapista Marco Garra. Seguirà presentazione della gara, ’Top-Runners’, premiazioni partecipanti al circuito ‘Challenge dal Collio all’Isonzo’ e rinfresco a cura del Bar Torino. Domenica mattina le vie del centro città saranno animate dalle note della ’fanfara’ dell’ Associazione Bersaglieri, oltre che dagli arrivi dei partecipanti e dal passaggio delle ’mitiche FIAT 500’ del club Isonzo di Mossa. Alle 9.30 prenderà il via la 39^ Maratonina Città di Gorizia; seguirà alle 9.35 la partenza della stracittadina ‘Memorial Guido Gaier’, di 7 km (il cui ricavato sarà devoluto all’A.N.D.O.S.) attraverso Gorizia e Sempeter, con arrivo sempre in piazza Battisti.

I Ristori

Sono previsti quattro rifornimenti con generi alimentari liquidi e solidi lungo il tracciato e spugnaggi ‘volanti’ in funzione del clima della giornata. Verranno impiegati: 150 kg. di frutta, 200 litri di the, 500 litri di bevande energetiche, 2000 bottigliette d’acqua ed energetiche (fornite come gli anni scorsi dalla nota Azienda San Benedetto di Scorzè), succhi di frutta, biscotti ecc..

Pasta Party

Dalle 11 alle 13 tutti i partecipanti potranno consumare un’ottima pastasciutta, preparata grazie alla collaborazione del Gruppo ALPINI di Gorizia e ‘Bar Torino’.

Stracittadina

Come tradizione, alle 9.35 partirà la ‘Stracittadina’ ludico - motoria a passo libero aperta a tutti di 7 km; questo per agevolare la partecipazione ai più piccoli e/o meno preparati. La quota di iscrizione di 5 euro comprende una maglietta serigrafata, pasta party e ristoro finale. Per la stracittadina sarà possibile iscriversi il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 all’Unione Ginnastica Goriziana e la domenica mattina in corso Verdi (Bar Corner angolo via Crispi) dalle 8 alle 9.15

Collaborazioni istituzionali

Il crescente successo della manifestazione è dovuto in gran parte alla eccellente organizzazione che è resa possibile grazie al fondamentale contributo della Regione F.V.G. in primis, dalla Provincia e Comune di Gorizia, al sostegno logistico dell’Unione Ginnastica Goriziana, oltre a diverse realtà economiche cittadine e non: Azienda di Acque Minerali San Benedetto, Dana Sport di Aiello, Supermercato CONAD Gorizia, l’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia, Eurocar Gorizia, B.C.C. di Lucinico Farra e Capriva, Pizzeria Tre Stelle, Panificio Fregonese, Oreficeria Fuchs, Centro Materassi City-Notte, Gran Hotel ‘Entourage’, Pizzeria ‘Le Mokò’

