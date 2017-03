Uti: Vito, Cisint declassa Monfalcone da capitale del mandamento

MONFALCONE - «La scelta dell’amministrazione municipale di abbandonare l’Unione territoriale intercomunale, oltre a essere un atto nullo e inefficace, rappresenta sul piano morale uno schiaffo ai cittadini di Monfalcone la cui maggioranza nell’ultimo referendum aveva detto sì al progetto della Città Comune». Così l’assessore regionale all’Ambiente Sara Vito a seguito della delibera del Consiglio comunale di Monfalcone (Gorizia) per l’uscita dall’Uti Carso -Isonzo – Adriatico.

«La norma parla chiaro - ha spiegato Vito -: il Comune, una volta determinata in piena autonomia la propria appartenenza all’Unione, e approvato il relativo statuto, ne resta vincolato per legge. Quindi la 'fuoriuscita' di Monfalcone dall’Uti di appartenenza è un provvedimento nullo e dunque non idoneo a produrre effetti". «La sindaca Cisint – ha detto ancora l’assessore - ha dimostrato di subire una grave sudditanza nei confronti dei diktat della Lega nord, marcando anche una differenza, in negativo, con quanto sta facendo Dipiazza a Trieste il quale, pur da una posizione di centrodestra, ha finora resistito alle pressioni padane rispettando il patto federativo dell’Unione».