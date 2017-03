Pisus/Let’sGo!: arriva il premio TipiGo assegnato ai prodotti più tipici di Gorizia

GORIZIA – Dopo la nuova versione della app ‘Let’sGo’ arriva ‘Voglia di Tipigo’, l’evento dedicato alle eccellenze di Gorizia che sabato 11 marzo, dalle 17 alle 18.30, sarà ospitato nella prestigiosa cornice di Palazzo De Grazia (via Oberdan 15, Gorizia). Nell’ambito dell’iniziativa saranno svelati i tre prodotti più votati dal web che riceveranno il Premio Tipigo, come prodotti cittadini più caratteristici. Una serie di testimonianze, degustazioni e tavole rotonde da parte di enti e realtà del settore vitivinicolo, alimentare e dell’artigianato locale apriranno e scandiranno l’evento, che proseguirà con la cerimonia di premiazione dei tre prodotti vincitori. A essi sarà assegnato il marchio di comunicazione TipiGo, tramite il quale potranno acquisire una maggiore visibilità e migliorare la commercializzazione online.

I 16 prodotti tipici in concorso

Sono 16 i prodotti in concorso: il merletto goriziano, il miele, la rosa di Gorizia, il caffè, la lubianska, la verza di Sant’Andrea, la pinza goriziana, la gubana goriziana, il pelinkovec, la aronia biodinamica, la ribolla gialla, gli asparagi di Sant’Andrea, i mlinci, la lavanda, la brovada, la tajada. «Voglia di TipiGo» si inserisce in «Let’sGo!Gorizia. Una città tutta da scoprire», una manifestazione più ampia che da venerdì 10 a domenica 12 marzo presenterà e promuoverà il «macro» progetto Pisus/Let’sGo, sviluppato dal Comune di Gorizia in collaborazione con altre realtà del territorio, con l’obiettivo di ridefinire il posizionamento strategico della città e rilanciarla non solo tra i cittadini, ma anche verso l‘esterno. Il programma messo a punto in occasione di «Let’sGo!Gorizia: una città tutta da scoprire!» è fatto di incontri, degustazioni e performance pensati per incuriosire e coinvolgere i cittadini, ma anche di concerti e appuntamenti musicali inediti per allietare le serate. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.