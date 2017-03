‘Suggestioni - Immagina! Crea! Danza!’: 10^ edizione dell’evento dedicato ai ballerini del Fvg

CORMONS - ‘Suggestioni – Immagina! Crea! Danza!’ questo il tema della decima edizione della vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia promosso da ERT - Ente Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Fvg, in collaborazione con a.ArtistiAssociati. Quest’ultimo sodalizio metterà a disposizione il Teatro Comunale di Cormòns, nelle giornate di sabato 11, alle 20.30, e domenica 12 marzo, alle 17.30, per la realizzazione di una vetrina delle scuole di danza del Friuli Venezia Giulia, che avranno la possibilità di eseguire una propria coreografia liberamente ispirata al tema che dà il titolo alla rassegna.

Jas Art Ballet

Lo spirito dell’iniziativa, che quest’anno giunge alla sua decima edizione, è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio e il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti. Le serate ospiteranno una creazione originale di una compagnia di danza di rilievo nazionale, la Jas Art Ballet diretta da Sabrina Brazzo, che proporrà un estratto da ‘Giulietta e Romeo’ nella coreografia di Giorgio Azzone.

Masterclass gratuita

Anche quest’anno la manifestazione regalerà un’opportunità in più agli allievi della nostra regione: ci sarà la possibilità di partecipare a una masterclass gratuita (a numero chiuso) con i coreografi Michal Rynia e Nastja Bremec, direttori artistici della MN Dance Company, che attraverso le loro performance e workshop vogliono abbattere i confini dei diversi stili di danza per crearne uno nuovo, personale e riconoscibile. Le lezioni si svolgeranno presso il Teatro Comunale di Cormòns domenica 19 marzo dalle 15 alle 16.30 (per gli allievi dai 10 ai 14 anni) e dalle 16.30 alle 18 (per gli allievi dai 15 anni in su). Sarà possibile iscrivere gli allievi che partecipano alla manifestazione (fino ad esaurimento posti) inviando una mail all’indirizzo suggestioni2017@gmail.com indicando nell’oggetto: ‘Iscrizione masterclass con MN Dance Company’, e inserendo nel testo nome, cognome ed età dei partecipanti.