Premio TipiGo: sul podio Merletto, Rosa di Gorizia e Gubana

GORIZIA – Premiati i tre prodotti tipici di Gorizia: sono il Merletto goriziano, la Rosa di Gorizia e la Gubana goriziana a essersi aggiudicati il Premio TipiGo, nel corso di un evento dedicato svoltosi negli scorsi giorni nella prestigiosa cornice di Palazzo De Grazia a Gorizia. A questi prodotti sarà assegnato il marchio di comunicazione TipiGo, attraverso il quale potranno acquisire una maggiore visibilità e migliorare la commercializzazione online.

A votare sono stati in 5000

I tre prodotti hanno ottenuto il numero più alto di voti dagli utenti del web; ben oltre 5000 persone si sono infatti collegate sul sito e hanno votato online. Tutti e tre affondano le loro radici nel tessuto cittadino. Come hanno ricordato l’avvocato Carlo del Torre, presidente della Fondazione Scuola Merletti, Elisa Brumat (che ha ritirato il premio a nome di Carlo Brumat, presidente associazione produttori Rosa di Gorizia) e Ariano Medeot, presidente della Confartigianato di Gorizia, in rappresentanza della categoria panificatori e pasticceri.