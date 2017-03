Cin-ci-là: l’operetta più celebre arriva al Verdi di Gorizia

GORIZIA - Arriva al Teatro Verdi di Gorizia l’operetta più celebre in Italia: Cin-ci-là. A metterla in scena in un appuntamento fuori abbonamento alla stagione artistica 2016-2017 sarà la compagnia Corrado Abbati, che in questa versione si propone di riportare l’operetta alla sua struttura originaria. L’appuntamento è per giovedì 16 marzo, come sempre alle 20.45. La storia di Cin-ci-là, donna bella e sensuale, diventa l’elegante storia della sua sensibilità, dei suoi problemi, del suo desiderio di emancipazione che ne farà una grande protagonista dell’operetta italiana. Bella, brava ed entusiasta come i suoi motivetti ritmati che tutti conoscono e cantano, così Abbati ha voluto questa moderna Cin-ci-là dove il tono scanzonato e spensierato si unisce a un forte richiamo sentimentale. Il Botteghino del Teatro Verdi in corso Italia è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19, con chiusura nei giorni festivi. La Biglietteria, in via Garibaldi, è invece operativa la sera degli spettacoli dalle 19.45.