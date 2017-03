‘Lavoro, Voucher, Precarietà’: convegno a Staranzano

STARANZANO - L’associazione di cultura e politica ‘Collettiva’ in collaborazione con il gruppo consiliare Sinistra per Staranzano organizza un incontro dal titolo. ‘Lavoro, Voucher, Precarietà’, che si terrà mercoledì 15 marzo, nella sala Delbianco, in via Fratelli Zambon 8, Staranzano, alle 18.

I relatori

L’iniziativa avrà come relatore principale Anna Zilli, professoressa aggregata di diritto del lavoro dell’Università di Udine. La ricercatrice interverrà sui temi affrontati nel suo saggio pubblicato da Eut Edizioni - Università di Trieste - nel 2016, intitolato ‘L’inclusione sociale attraverso i voucher per per prestazioni di lavoro accessorio’. Presente all’incontro anche Loredana Panariti, assessore Regionale al lavoro, che argomenterà sulle nuove iniziative che la Regione Fvg mette in campo per affrontare i temi della precarietà dei voucher e delle politiche attive del lavoro per i giovani. All’incontro seguirà un dibattito.