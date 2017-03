"Figli di un Dio minore", il testo di Mark Medoff sarà in regione per le ultime due piazze

GORIZIA - Torna in regione nella rassegna Ert, ‘Figli di un Dio minore’ il testo di Mark Medoff, produzione di a.ArtistiAssociati e Officine del Teatro Italiano, con Giorgio Lupano (nelle vesti del professore di logopedia) e Rita Mazza (Sara, l’allieva sorda) diretti da Marco Mattolini. Gli appuntamenti si susseguiranno, sabato 18 marzo al Teatro Comunale di Cormòns e domenica 19 marzo al Teatro Pasolini di Cervignano (entrambe le repliche con inizio alle 21).

Figli di un Dio minore

Il testo teatrale 'Figli di un Dio minore' di Mark Medoff è stato scritto nel 1978 e messo in scena negli Stati Uniti nel 1980: quella versione in lingua inglese fu ospitata al Festival dei Due Mondi di Spoleto sempre nel 1980 (unica rappresentazione di questo testo in Italia), mentre la trasposizione cinematografica, interpretata da William Hurt, meritò nel 1986 cinque nomination agli Oscar e la protagonista femminile Marlee Matlin vinse per quell’interpretazione l’Oscar e il Golden Globe. Gli anni nulla hanno potuto sull'attualità e la freschezza di un testo, tuttora inedito nel nostro Paese, che ha oggi la forza di un classico contemporaneo.

Infatti l'argomento della commedia, che racconta le difficoltà della conoscenza e poi dell'amore fra James, insegnante logopedista e Sarah, giovane ex allieva dell'Istituto per sordi in cui lavora come cameriera, travalica lo specifico della distanza fra i mondi degli udenti e dei non udenti, per diventare emblema del confronto fra le tante solitudini legate alle diverse appartenenze sociali e culturali.

Lo spettacolo potrà essere fruito anche da un pubblico di non udenti.

La storia

In un Istituto per sordi arriva un nuovo insegnante di logopedia. È James Leeds, un giovane i cui metodi anti-convenzionali e diretti sono guardati con sospetto dal direttore che lo esorta subito a non essere troppo 'creativo' nell'insegnamento. Leeds va avanti per la sua strada ed i risultati del suo empatico rapporto con gli allievi non tardano ad arrivare. Ma la vera sfida per il professore è rappresentata da Sarah, una giovane donna, bella, intelligente e sorda dalla nascita. La ragazza accolta dalla scuola fin dall'infanzia vi si è diplomata ed ha poi deciso di rimanere lì, dentro i confini del suo mondo di silenzio, accettando un lavoro da cameriera. Si sente più sicura in mezzo alla 'sua gente' e preferisce non affrontare l'esterno, una realtà che percepisce come ostile e crudele. «La sordità - risponderà a Leeds che cerca di farla uscire dal suo isolamento volontario - non è il contrario dell'udito. È un silenzio pieno di suoni». Sara ha un carattere forte, è spigolosa, introversa. Fiera della sua diversità si rifiuta di parlare perché, non avendo mai conosciuto il suono della voce umana, sa di non poter farlo bene come gli altri, non usa la lettura delle labbra, nonostante la conosca, e si esprime solo attraverso la lingua dei segni. Nonostante la dichiarata ostilità della ragazza ad ogni integrazione comunicativa, Leeds non si arrende e Sarah sembra volerlo mettere ogni volta alla prova. L'uomo incontra la madre di lei, che non ha un buon rapporto con la figlia, la cui diversità ritiene abbia determinato il fallimento del suo matrimonio, e le chiede aiuto, ma invano. Le particolari attenzioni che il logopedista rivolge all'ex-allieva non sono viste di buon occhio né dal direttore, né da due giovani audiolesi che vivono nell'Istituto: Orin (che teme l'influenza del professore possa distogliere Sara dalla causa della difesa dei non udenti) e Lydia, che, infatuata del professore, è gelosa del sentimento che lui nutre per l'amica. Nonostante, e forse proprio per questo, Sara e James finiscono per innamorarsi anche se la loro relazione deve superare molti ostacoli.