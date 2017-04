Lillo&Greg Best of al Teatro Verdi di Gorizia

GORIZIA - Sarà il Teatro Verdi di Gorizia a ospitare l’unica tappa in regione di Lillo&Greg Best of. Lunedì 3 aprile, alle 20.45, nell’ambito del cartellone Grandi eventi/Smile, la celebre coppia di comici metterà in scena i suoi cavalli di battaglia, ovvero le gag più esilaranti e apprezzate del suo repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva e irresistibile, con musica, sketch, poesie, trailer. Nel penultimo appuntamento della stagione artistica 2016/2017, i due camaleontici artisti romani regalano un varietà fresco e giocoso, un vero tributo alla loro conclamata carriera cominciata come fumettisti.

Sketch sulle dinamiche di coppia al secondo appuntamento

Il collage di tutto il loro background, con contenuti originali, prevede provini di aspiranti attori, sketch sulle dinamiche di coppia al secondo appuntamento, una paradossale cena tra amici e l’immancabile incontro tra un «bauscia» milanese e un «romano de Roma» per una performance di puro divertimento caratterizzato da una comicità semplice e mai banale. A fianco dei due comici ci saranno le attrici Vania Della Bidia e Monica Volpe, mentre l’accompagnamento musicale è opera del maestro Attilio di Giovanni. Il Botteghino del Verdi è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19, la Biglietteria la sera stessa degli spettacoli dalle 19.45.

Appuntamento finale

A chiudere la stagione 2016/2017 sarà un appuntamento di Prosa: martedì 11 sarà messo in scena Le sorelle Materassi, capolavoro di Aldo Palazzeschi, nell'adattamento di Ugo Chiti, uno dei più importanti drammaturghi italiani, interpretato da Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati.