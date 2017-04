"The human Jukebox" chiuderà la stagione artistica del Teatro comunale di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Sarà un finale spumeggiante e musicale quello con gli Oblivion che giovedì 6 aprile, alle 21, chiuderanno la stagione artistica del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo con lo spettacolo ‘The human Jukebox’. Cinque contro tutti (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli). Un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica mai scritta e la digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Questo è Oblivion: The Human Jukebox.

Gli Oblivion

Alla perversa creatività dei cinque cialtroni più irriverenti del teatro e della rete, diretti da Giorgio Gallione, si aggiunge, questa volta, quella del loro pubblico che contribuirà a creare il menù della serata suggerendo gli ingredienti della pozione.

Gli Oblivion hanno in repertorio tutto l’intero pantheon dei grandi della musica italiana e internazionale e sono pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi di parodie, mash-up, duetti impossibili, canzoni strampalate. Dal Trio Lescano ai rapper, da Ligabue ai Beatles, da Morandi ai Queen, tutte le canzoni senza farne nessuna!

Oblivion: The Human Jukebox è la playlist che non hai mai avuto il coraggio di fare, è uno Spotify vivente che provoca scene di panico, isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis!

Prevendite

Prevendite martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.