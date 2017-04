Santoro, su Ronchi c'è stata lungimiranza

GORIZIA - «Nella gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari la Giunta regionale è stata lungimirante e prudente. Il

tempo è stato buon giudice, come dimostra il passaggio in mani franco-tedesche del controllo della società Save». Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Mariagrazia Santoro, commentando l'ingresso dei fondi Deutsche Asset Management e della francese Infravia nella società che gestisce l'aeroporto di Venezia.



«Evidentemente - prosegue Santoro - non si sono dimostrati buoni consiglieri quanti in un passato anche recente hanno deprecato che l'aeroporto di Ronchi non corresse a gettarsi tra le braccia di Save. Istruttivo che siano gli stessi che oggi lanciano allarmi su Autovie allo Stato».

«Negli ultimi due anni è stato invece fatto un ottimo lavoro sullo scalo che è stato riportato ad alti livelli di

competitività ed ha raggiunto un bilancio in positivo. In questo modo è stato conservato alla Regione un patrimonio che ora può guardare al mercato con maggiore forza e credibilità», conclude Santoro.