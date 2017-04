‘La frontiera sommersa’: chiuderà con il documentario Rai ‘I segreti del golfo’

GORIZIA - Ultimo appuntamento giovedì 6, alle 17.30, alla Fondazione Carigo per la rassegna ‘La frontiera sommersa. Tesori sui fondali dell'alto Adriatico’ co-organizzata dalla Biblioteca statale isontina e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con la collaborazione della Rai Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo dei primi due appuntamenti si chiuderà con il documentario Rai ‘I segreti del golfo’, Pietro Spirito e Luigi Zannini, con la regia di quest’ultimo, prodotti dalla Sede Rai Fvg.

‘I segreti del golfo’

Lavoro, realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Ogs di Trieste, ripercorre vicende storiche, svelando segreti e illustrando la natura spesso sorprendente di questo mare, con interviste a esperti e studiosi, immagini di repertorio e d’archivio, suggestive riprese subacquee. Un lavoro realizzato nel tratto di mare compreso fra Grado e le coste Slovene. Le telecamere mostreranno, fra gli altri, i resti dell’idrovolante Cant Z, inabissatosi negli anni Trenta e di una motozattera tedesca, ma anche cosa rimane del transatlantico Rex adagiato dall'8 settembre 1944 sui fondali tra Isola d’Istria. Verranno mostrati gli ambienti sommersi delle Trezze, vero e proprio reef sottomarino, e approfondito come sia storicamente documentata la presenza di squali bianchi nel Golfo di Trieste fino ai primi del Novecento.