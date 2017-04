Nuovo appuntamento con LibRiamo ne’ lieti calici: Anteprima Cormònslibri

CORMONS – È in arrivo il secondo incontro di ‘LibRiamo nè lieti calici – Anteprima Cormònslibri’, organizzato dall’Amministrazione comunale di Cormòns, con il supporto dell’associazione Culturaglobale.

Ospite Marco Anzovino

L’appuntamento è per venerdì 7 aprile alle 18.30, nell’Acetaia di Sirk de La Subida. L’ospite della serata sarà Marco Anzovino, musicista e produttore, ma anche assistente sociale nella Comunità per il Recupero di tossicodipendenti ‘Villa Renata’ al Lido di Venezia prima, e all’Istituto ‘Casa Immacolata’ di Udine, poi. Dal profilo poliedrico di questo artista, nasce il libro-cd Le ragazze al terzo piano, edito dalla Biblioteca dell’immagine: musica e parole (il CD audio contiene le 8 canzoni, colonna sonora della storia) per raccontare le vite di tre ragazze, dove l’appartamento al terzo piano diventa il palco della loro nudità esistenziale. A dialogare con l’autore, la giornalista Anna Piuzzi.

