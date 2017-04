Peroni, monitoreremo il futuro di CariFvg

GORIZIA - «Allo stato attuale la Regione non ha informazioni ufficiali sul percorso che prevederebbe la cancellazione della personalità giuridica di Carifvg Spa facendola confluire in Cariveneto Spa o direttamente in Intesa S.Paolo Spa. Tuttavia, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione terrà monitorata la situazione». Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Francesco Peroni rispondendo in Aula ad una interrogazione presentata dal consigliere Rodolfo Ziberna (Fi) per chiedere delucidazioni sull'argomento.



Peroni ha messo in evidenza che la Regione, su questo tema, non ha competenza in quanto «la presunta operazione atterrebbe a piani industriali di banche, ai quali non è consentito l'accesso di terzi, pubblici o privati, che non siano soci». Pertanto non essendo la Regione socia di questi istituti di credito, l'assessore ha spiegato che «non è possibile entrare nel merito di operazioni bancarie frutto di strategie imprenditoriali espressione di libero mercato».

Tuttavia Peroni ha assicurato che la Regione vigilerà sulla fondatezza della dinamica prospettata «anche per scongiurare, nei limiti delle proprie competenze, possibili riflessi negativi sul piano dell'occupazione, del tessuto imprenditoriale del territorio regionale e del gettito fiscale».