‘Carso: non solo pietre’: nuova mostra per Enzo Valentinuz

GORIZIA - Venerdì 7 aprile, alle 18, nella sede di Borgo Castello dei Musei Provinciali di Gorizia, sarà inaugurata la mostra di Enzo Valentinuz, ‘Carso: non solo pietre’.

L’artista

Nato a Romans d'Isonzo, alle spalle, ha un lungo itinerario artistico, iniziato alla scuola d'Arte di Gorizia e proseguito all’Istituto d’Arte ‘Max Fabiani’, dove avverte intensamente il fascino del maestro Cesare Mocchiutti. Il cammino formativo continua all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove perfeziona il suo linguaggio creativo sotto la guida dei pittori Bruno Saetti e Carmelo Zotti. La sua espressività artistica si è sempre contraddistinta dalla matericità: affresco, graffito su intonaco, fino a giungere, in questi ultimi anni, all'utilizzo delle pietre carsiche, meticolosamente raccolte, scheggiate, assemblate e colorate.

L’esposizione

Una mostra d’arte contemporanea affiancherà, dunque, nei prossimi mesi, il cammino di visita al Museo della Grande Guerra, con l’intento di costituire un momento di riflessione sulla guerra e, in generale, sui conflitti nei quali l’uomo - da sempre - è coinvolto. Il trait d’union è il mezzo espressivo utilizzato da Valentinuz per le sue opere: le pietre del Carso. Quelle pietre, testimoni dei tragici eventi della guerra, sono, allo stesso tempo, eco di un passato ancora più lontano ed elemento identificativo del paesaggio carsico, materia che, nei secoli, le mani di esperti scalpellini ha trasformato in pozzi, muri, case e chiese. La mostra, che sarà visitabile ogni giorno, tranne i lunedì - dalle 9 alle 19 - fino all’11 giugno, è stata promossa ed organizzata dall’Associazione ‘Lapis’ insieme con Erpac - Musei Provinciali di Gorizia ed è sostenuta dalla Provincia di Gorizia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dall’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Romans d’Isonzo e gode del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, della Biblioteca Statale Isontina e dal Club UNESCO di Aquileia.