Bazar della droga in casa: arrestata una coppia di cinquantenni

SAN CANZIAN D'ISONZO - Sono stati fermati dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Monfalcone a San Canzian d’Isonzo che li hanno pizzicati in sella a uno scooter e senza casco. Un controllo come altri all’apparenza. La coppia di cinquantenni di nazionalità italiana si è però comportata in maniera anomala: visibilmente innervositi e non hanno voluto fornire subito le generalità. Un rapido controllo con l’aiuto della sala operativa di Gorizia, ha permesso di rilevare che la coppia aveva dei precedenti per stupefacenti.

E’ così scattata la perquisizione personale e nell’abitazione dei due

I finanzieri hanno ritrovato 6 piante di marijuana, 2 chili sempre di marijuana, diversi grammi di hashish e di eroina, 2.140 euro in contanti e due serre per la coltivazione della cannabis. Ma la coppia aveva pensato a tutto, per evitare che l’inteso odore di cannabis potesse diffondersi e insospettire qualcuno,avevano dotato la serra di un filtro di aerazione che evitava il propagarsi dell’odore. con le accuse di produzione e coltivazione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i due sono stati arrestati e condotti in carcere.