'Luciano Rapotez- Colpevole perché partigiano': presentazione da Voltapagina

GORIZIA - Sarà presentato il 7 aprile, alle 18, dalla Biblioteca statale isontina, nella libreria Voltapagina di corso Verdi 54, a Gorizia, il libro 'Luciano Rapotez- Colpevole perché partigiano' di Diego Lavaroni, con prefazione di Moni Ovadia (Mimesis Edizioni 2016).

La vicenda narrata

Il volume e l'autore saranno introdotti da Marco Menato Direttore della Biblioteca statale isontina. Lavaroni narra la complessa storia di Luciano Rapotez nato a Muggia nel 1920 e scomparso a Udine nel 2015. Combattente partigiano durante la guerra, nel 1955 fu arrestato dalla polizia italiana con l’accusa di rapina e omicidio. Fu torturato per giorni affinché confessasse ciò che non aveva commesso. Ma alla fine il processo dimostrò la verità e fu assolto per non aver commesso il fatto. Dopo la scarcerazione, immigrò in Germania. Rientrò in Italia nel 1986 da pensionato, si impegnò nell'ANPI di Udine. Diego Lavaroni, psicologo e psicoterapeuta si occupa anche di studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli e nella Venezia Giulia.