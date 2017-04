Jazz in Progress chiude in grande stile con 'Duets'

MONFALCONE - Chiusura in grande stile con 'Duets', venerdì 7 aprile, alle 21 (ingresso libero), al Carso in Corso di Monfalcone per Jazz in Progress. Protagonisti della serata sono il Mizar Duo (Giulio Stermieri, tastiere; Flavio Zanuttini, tromba) e i Blue Fire (Massimo De Mattia, flauti; Giorgio Pacorig, pianoforte). Ancora una formula originale e innovativa per la rassegna organizzata dall'associazione Nuovo Corso di Monfalcone.

Mizar Duo

La prima coppia di artisti che si esibisce è il Mizar Duo composto da Giulio Stermieri, votato tra i dieci migliori tastieristi italiani agli ultimi Jazzit Awards, al pianoforte e il trombettista Flavio Zanuttini, la cui attività concertistica lo vede impegnato sia come solista improvvisatore che come prima tromba in diversi contesti musicali. Le loro prime improvvisazioni furono sperimentate in Sicilia su un pianoforte scordato in una casa sopravvissuta al terremoto del 1693. La loro proposta è una musica improvvisata e scritta dove non c'è limite nella ricerca di timbro, ritmo, melodia e armonia, ma dove c’è sempre un filo conduttore o un'immagine ben chiara di quello che sta succedendo.

Blue Fire

Il secondo duo - i Blue Fire - è composto da Massimo De Mattia, artista autodidatta che vanta numerose collaborazioni ed esperienze multidisciplinari, ai flauti e da Giorgio Pacorig - artista ben noto al nostro pubblico! - al pianoforte. A distanza di 15 anni dal loro ultimo lavoro assieme «La Parte Oscura», Massimo De Mattia e Giorgio Pacorig sono di nuovo insieme per un concerto con tanta voglia di confrontarsi e di mettersi in gioco. Dall’incontro nasce un nuovo CD registrato e prodotto da Iztok Zupan per la sua etichetta Klopotec dal titolo, appunto, 'Blue Fire'.