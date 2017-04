'Amo i colori, tempi di un anelito': nuova mostra per Marina Legovini 

GORIZIA - Apre sabato 8 aprile, alle 11, alla Galleria LegAntiqua di corso Verdi 73 a Gorizia la mostra di Marina Legovini 'Amo i colori, tempi di un anelito': una finestra sull'attività più recente della pittrice isontina, fatta di olii su tela e acquerelli dedicati al tema del Giardino Viatori.

All’inaugurazione

Alla vernice dell'esposizione, realizzata in collaborazione con la Biblioteca statale isontina, interverranno il gallerista Federico Ossola e il direttore della Bsi Marco Menato. Come il poeta interviene con le parole e ne fa poesia, l'artista dà vita a racconti pittorici intimi, ispirati all'essenza del luogo. Sulla carta e sulla tele viene così sublimato il rapporto con il paesaggio, in un dialogo fra anima e natura, puntando a ghermire e imprigionare i colori, le atmosfere, l'attimo di un istante di luce. In occasione dell'inaugurazione verrà offerto un brindisi con i vini Livio Felluga. La mostra resterà aperta fino al 28 aprile, con ingresso libero da martedì a sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

L’artista

Nata a Monfalcone, dopo il diploma alla scuola d’Arte Max Fabiani frequentato la Scuola Internazionale di Grafica a Venezia ed entra a far parte del consorzio regionale per la valorizzazione dell’artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Durante la sua intensa attività ha esposto in Italia e all'estero.