Sanremo Rock 2017: 30^ edizione dello storico contest per emergenti

MONFALCONE - Sabato 8 aprile Sanremo Rock & Trend Festival chiude le selezioni 2016-2017 che coinvolgono le band provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento a Monfalcone

Dopo le due incendiarie tappe di Portogruaro dello scorso 13 gennaio e 16 febbraio, il più famoso e longevo concorso per rock band arriva a Monfalcone, sul prestigioso palco del Teatro Comunale (in Corso del Popolo 20), alle 20.45. Sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i gruppi migliori, che si sono distinti nelle due precedenti tappe locali, e per assistere alla terza sfida, che assegnerà gli ultimi posti a disposizione per le semifinali nazionali del Festival. L’ingresso è libero.

Le esibizioni

In gara, pronti a scatenarsi con le loro esibizioni rigorosamente da vivo, vedremo Rêver (ripescaggio), HopeN'Liberty (ripescaggio), Sofia Bressan coi DartS (ripescaggio) e The Conceptuals. Nel corso della serata, presentata dall’attore e speaker triestino Sebastiano Clicech, si esibiranno anche i padovani Cani Bagnati (vincitori della tappa del 13 gennaio), il napoletano di origine, ma i casa in FVG, Lorenzo Vincenzo Nocerino (2° classificato nella tappa del 13 gennaio), i Mary Illusion da Ronchis (UD) (2° classificati pari merito il 13 gennaio) e i vicentini Il pane e la peste (vincitori della tappa del 16 febbraio).

Gli ospiti

Fra gli ospiti della serata, la giovanissima band triestina The CrookSet, autori e interpreti della canzone scelta come sigla di questa edizione del festival, il cantante e produttore Max Montinari, la giovane cantautrice rodigina Key-T-Katrin (Katrin Roselli) vincitrice del premio Andrea Amati Autori Warner Chappel 2016, e il triestino «menestrello con l'anima Punk» Bratiska (al secolo Gian Luca Bratina). In rappresentanza della società Nove Eventi, organizzatrice del Sanremo Rock & Trend Festival, sarà presente il Maestro Angelo Valsiglio, pianista, arrangiatore, compositore e produttore di successo, autore in carriera di oltre 500 canzoni, tra cui La Solitudine per Laura Pausini, che vinse il Festival di Sanremo 1993 nella categoria Nuove Proposte, Gente come noi per Ivana Spagna, Storie per Anna Oxa e brani per Buongusto, Carrà, Cecchetto, Milani, Fiordaliso, Collage, solo per citarne alcuni.

Tutte le informazioni su Sanremo Rock 2017 e sulle band sono sul sito web ufficiale: www.sanremorock.it. Contatti: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , 327 423 7725.