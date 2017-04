I lavori di Mario Di Iorio alla Galleria LegAntiqua

GORIZIA - La pittura come viaggio in spazi interiori e attraversamento di territori sconosciuti: questo il senso del fare arte per il pittore goriziano Mario Di Iorio (1958-1999) al quale è dedicata la personale dal titolo "Polifonia di immagini. Segni e colore su tela", aperta alla Galleria LegAntiqua di Gorizia, corso Verdi 73. L'esposizione, organizzata in collaborazione con la Biblioteca statale isontina, propone oltre una trentina di opere di proprietà della famiglia, quasi tutte inedite, di dimensioni diverse. Tele scelte dai curatori soprattutto perché ritenute particolarmente significative per leggere il percorso evolutivo della produzione artistica del maestro dagli anni '70 fino all'ultimo periodo di attività. "Immagini fantastiche, situazioni dell'inconscio che trovano la loro natura e esplicazione attraverso un gesto ed il segno": così Mario Di Iorio descrive il senso profondo del suo essere pittore in un testo inedito e manoscritto del suo archivio documentale.

La mostra

Il percorso di visita all'esposizione inizia con un quadro di strutture geometriche realizzato da studente alla Scuola d'arte di Gorizia, allievo di Cesare Mocchiutti, con il quale mantenne un rapporto emozionale e intellettuale durato tutto la vita. Quindi si prosegue con le grandi opere gestuali, dominate dalla forza espressiva di colori forti e segni audaci che connotano tutta la sua pittura in modo radicale e personale.

Orari e informazioni

La mostra dedicata a Mario Di Iorio "Polifonia di immagini. Segni e colore su tela" resterà aperta alla Galleria LegAntiqua di corso Verdi 73 a Gorizia fino al 29 aprile, con ingresso libero da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, servizio di visite guidate gratuite su richiesta, prenotando ai numeri 0481.537898 - 348 255 7807.