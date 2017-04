Agricoltura: siglato l'accordo per la Piattaforma di garanzia a favore delle aziende

GORIZIA - Il Friuli Venezia Giulia è una delle prime otto Regioni ad aver siglato a palazzo della Gran Guardia, l'accordo quadro che dà attuazione alla Piattaforma italiana multiregionale di garanzia. Si tratta di un protocollo di intesa siglato con la Banca europea degli investimenti (Bei), il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) per migliorare l'accesso al credito alle imprese agricole e sostenere investimenti orientati ad accrescere la competitività nei settori della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli.



«Questo strumento - ha affermato l'assessore del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Shaurli - offre una straordinaria opportunità di creare, con una nostra limitata partecipazione economica, un fondo di garanzia che si moltiplica con le risorse dei soggetti coinvolti per un totale complessivo di circa 800milioni di euro nella forma di una 'contro' garanzia illimitata offerta a intermediari finanziari, quali gli istituti di credito, per contribuire ad ampliare l'accesso al credito del settore agricolo e per dare ulteriori risposte ad un comparto che sta crescendo ma che a volte risente ancora della crisi».

«E' una proposta innovativa - ha concluso Shaurli - che va ad integrare il grande investimento fatto dalla Regione sulla nostra legge n.80 fondo di rotazione in agricoltura per circa 200 milioni di euro negli ultimi 2 anni componendo così un panel di opportunità importanti e complementari per le nostre aziende, per i loro investimenti e per l'accesso a credito e garanzie».



La garanzia assunta dalla nostra Regione riguarda solo i crediti concessi ad aziende aventi sede nel territorio regionale. Nelle intenzioni di tutte le parti firmatarie, la Piattaforma di garanzia, lanciata di concerto e con il supporto fondamentale delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Calabria, che hanno siglato il Protocollo d'intesa, è uno strumento finanziario aperto potenzialmente a tutte le altre Regioni italiane.



Alla cerimonia di lancio ufficiale del fondo di garanzia sono intervenuti, fra gli altri, il ministro delle Politiche agricole

alimentari e forestali Maurizio Martina, il ministro maltese per l'Agricoltura Roderick Galdes e quello polacco Krzysztof Jurgiel con Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Dario Scannapieco, l'amministratore delegato del Fondo europeo per gli investimenti Pier Luigi Gilibert, l'amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti Fabio Gallina, il presidente di Ismea Enrico Corali.

La presentazione ufficiale della Piattaforma è stata preceduta dalla conferenza su 'Sessant'anni di Europa, sessant'anni di Politica agricola comune. L'agricoltura europea, dalle radici al futuro' in cui sono state ripercorse le tappe salienti della Pac: dai primi obiettivi fino alle evoluzioni. Il convegno ha messo in luce ancora di più l'importanza di una visione comune per affrontare le sfide del futuro.



«L'accordo interregionale fa Regioni - ha aggiunto Shaurli - mostra come i trattati di Roma possono e devono avere ancora oggi ricadute concrete».