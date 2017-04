Formazione degli operatori museali: progetto presentato agli addetti ai lavori

GORIZIA - «Oltre a essere prevista dalla legge, la formazione degli operatori museali è un obbligo nei confronti di un pubblico sempre più esigente e competente, soprattutto nella nostra regione dove si legge tanto e ci sono moltissime biblioteche». Lo ha affermato il 10 aprile a Gorizia l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, intervenendo alla presentazione del corso di formazione per operatori delle biblioteche pubbliche del Friuli Venezia Giulia.



«Per offrire un servizio di qualità - ha evidenziato Torrenti, rivolgendosi ad oltre 50 bibliotecari - sono necessari una formazione continua e la specializzazione degli operatori che va garantita investendo sulla loro professionalizzazione. Anche i volontari devono sapere offrire una risposta adeguata in un settore in continua evoluzione poiché l'avanzare della tecnologia fa nascere nuove esigenze».



«Le buone pratiche - ha aggiunto l'assessore - vanno messe a disposizione per far crescere tutti e assumere una piena consapevolezza del proprio ruolo e delle rispettive funzioni. Questi corsi - ha concluso - ottengono una forte risposta proprio in ragione del bisogno di formazione richiesto». Rita Auriemma, direttrice del servizio Catalogazione, formazione e ricerca dell'Erpac al quale è affidata la formazione, ha precisato che si tratta del primo di tre corsi di formazione dedicato al comparto culturale del Fvg come prevede la legge 23 del 2015 sui beni culturali. «È uno strumento - ha spiegato - finalmente adeguato per l'orientamento contributivo, il sostegno alle iniziative progettuali, per la programmazione e il raccordo efficiente con l'attività di promozione turistica riguardo al sistema museale regionale».



Il corso, organizzato dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Fvg (Erpac) in collaborazione con la sezione regionale dell'Associazione italiana biblioteche, si svolgerà da maggio a novembre e vedrà l'alternanza di lezioni teoriche ad attività di approfondimento sulla piattaforma Aib con verifiche finali e certificazione delle competenze acquisite.