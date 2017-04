Con ‘Le sorelle Materassi’ cala il sipario sulla stagione artistica del Verdi di Gorizia

GORIZIA - Cala il sipario sulla stagione artistica 2016/2017 del Teatro Verdi di Gorizia. L’ultimo appuntamento sarà con la Prosa: martedì 11 aprile, alle 20.45, Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati interpreteranno ‘Le sorelle Materassi’. Lo spettacolo, tratto dal capolavoro di Aldo Palazzeschi, sarà proposto nell’adattamento di Ugo Chiti, uno dei più grandi drammaturghi teatrali, con la regia di Geppy Gleijeses. Sul palco tre grandi protagoniste del teatro e del cinema italiano, che nella loro carriera sono state dirette dai più prestigiosi registi. Tra i tanti film e spettacoli interpetati, indimenticabile Milena Vukotic nei panni della moglie di Paolo Villaggio nella saga del ragionier Fantozzi. Il Botteghino del Verdi è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19, la Biglietteria la sera stessa degli spettacoli dalle 19.45.

La trama

Un romanzo i cui adattamenti hanno sempre goduto di straordinario successo, al cinema come in televisione e in teatro. Pubblicato nel 1934, il libro è ambientato nei primi anni del ‘900 nel borgo fiorentino di Coverciano, dove vivono insieme quattro donne. Tre sono sorelle: Carolina e Teresa, cinquantenni, zitelle invecchiate precocemente nel lavoro di ricamatrici, e la malmaritata Giselda. Con loro anche la erva Niobe. Le giornate si susseguono nel ricamo di corredi da sposa e biancheria di lusso per la nobiltà fiorentina, quando irrompe Remo, figlio quindicenne di una quarta sorella defunta. Bello, vitale, spiritoso e spregiudicato, il ragazzo approfitta dell’affetto e della predilezione delle zie e dilapida la loro fortuna, costringendole a indebitarsi e a vendere la casa e i terreni ereditati dal padre.